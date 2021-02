Usa: la resa dei conti di Trump dopo l’assoluzione dall’Impeachment. Lo scontro con il repubblicano McConnel

(PRIMAPRESS) - USA - Trump, incassata l'assoluzione nel secondo processo di impeachment,dà il via al suo ritorno in politica e dichiara guerra al leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, reo di averlo giudicato "moralmente responsabile" dell'assalto al Congresso del 6 gennaio "Bisogna scaricarlo,il partito repubblicano non può essere forte e rispettato con leader come lui ai suoi vertici", il monito rivolto ai senatori in una nota diffusa dall'ex presidente,che accusa McConell di "mancanza di visione politica, di saggezza e di talento". - (PRIMAPRESS)