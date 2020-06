Usa: la presenza militare americana in Iraq verrà ridotta secondo un accordo tra Dipartimento di Stato e Governo iracheno

(PRIMAPRESS) - USA - Il Dipartimento di Stato americano annuncia una riduzione della presenza militare in Iraq nei prossimi mesi. La decisione verrà discussa - come si legge in un comunicato diffuso dallo stesso dipartimento - con il governo iracheno lo status delle forze che restano. La notizia è confermata anche dall'agenzia statale irachena Ina, che riporta il premier, Al-Kadhimi, secondo cui il dialogo tra i due Paesi ha riconosciuto la decisione del parlamento iracheno sul ritiro delle forze Usa,dopo l'uccisione del generale iraniano, Qassem Soleimani, all'aeroporto di Baghdad. - (PRIMAPRESS)