Usa, la parabola di Elizabeth Holmes, la ragazza di Silicon Valley condannata per frode sanitaria

(PRIMAPRESS) - USA - Il nome di Elizabeth Holmes forse non è noto a tutti ma fino ad una decina di anni fa questa avvenente ragazza cresciuta all'ombra della Silicon Valley era riuscita ad attirare l'attenzione di grandi capitali sul suo progetto Out For Blood con la società Theranos, una start-up che prometteva di sviluppare una intera diagnosi sanitaria da una sola goccia di sanque. A credere nel suo progetto erano stati anche molti investitori di alto profilo come l'editore Rupert Murdoch. Ora la Holmes è stata condannata per frode da parte di un tribunale californiano. La 37enne, che aveva lanciato la sua scommessa industriale quando era poco più che 20enne, è stata ritenuta colpevole di 4 capi d'accusa su 11 e ora rischia 20 anni di carcere. - (PRIMAPRESS)