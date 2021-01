USA: la lunga notte Tv di "Celebrating America" per incoronare Biden tra celebrities e normal people

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Oggi, il Comitato inaugurale presidenziale (PIC) ha annunciato ulteriori partecipanti ed eroi americani che saranno presenti durante "Celebrating America", il programma in prima serata per l'insediamento di Joseph R. Biden e Kamala D. Harris che “celebrerà l'inizio di un nuovo viaggio nazionale verso un'America unita”, come si legge nel comunicato del PIC.

Il compositore, paroliere e attore Lin-Manuel Miranda di Hamilton di Broadway reciterà un'opera classica durante il programma. L'artista si unisce a Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen e Justin Timberlake nella line up, esibendosi da luoghi iconici in tutto il paese.

Insieme a Kerry Washington ed Eva Longoria, che introdurranno gli interventi in programma, c'è anche il miglior cestista di tutti i tempi della NBA Kareem Abdul-Jabbar, il fondatore di World Central Kitchen Chef José Andrés, il leader sindacale Dolores Huerta e la prima donna Il direttore generale della MLB Kim Ng. Ma il Comitato inaugurale presidenziale ricorderà anche alcune figure di americani comuni che si sono distinti per il loro lavoro e per il loro impegno di volontariato. Anche loro saranno ospiti del programma "Celebrating America" condotto dall'attore Tom Hanks.