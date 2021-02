Usa, la Georgia apre un indagine sulle pressioni di Trump per ribaltare l'esito del voto che ha eletto Biden

Georgia Secretary

(PRIMAPRESS) - USA - L'ufficio del Segretario della Georgia, Brad Raffensperger, ha aperto formalmente un'indagine sui tentativi di Trump di ribaltare i risultati delle elezioni nello stato. La notizia, riportata da alcuni siti americani,arriva poco prima dell'apertura del processo di impeachment contro l'ex presidente,accusato anche di aver fatto pressioni sul segretario della Georgia per trovare "abbastanza voti" per cambiare l'esito delle elezioni. "L'ufficio del Segretario di Stato indaga sui reclami ricevuti", ha detto Walter Jones, un portavoce del Segretario di Stato, descrivendo le indagini come "accertamenti e amministrativi. Ogni ulteriore sforzo legale sarà lasciato al procuratore generale", ha detto. Esperti legali hanno affermato che le telefonate di Trump potrebbero aver violato almeno tre leggi elettorali statali: cospirazione per commettere frodi elettorali, sollecitazione penale per commettere frodi elettorali e interferenze intenzionali con lo svolgimento dei doveri elettorali. Le violazioni del crimine e del reato sono punibili con sanzioni pecuniarie o reclusione. - (PRIMAPRESS)