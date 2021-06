Usa, la commemorazione dell’eccidio di Tulsa: Biden “Il suprematismo bianco è una minaccia letale per il paese”

(PRIMAPRESS) - OKLAHOMA (USA) - Oggi è la minaccia più letale per il paese è il suprematismo bianco": lo ha detto Joe Biden commemorando a Tulsa i 100 anni del massacro di circa 300 cittadini afroamericani e la distruzione del loro fiorente quartiere."L'odio non è mai sconfitto,si nasconde soltanto". Il presidente ha denunciato anche gli attacchi contro il diritto di voto degli afroamericani che "negli Stati sono sono sotto attacco", ha detto Biden durante la commemorazione del massacro di afroamericani a Tulsa, in Oklahoma, nel centesimo anniversario della strage. - (PRIMAPRESS)