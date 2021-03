Usa: la Camera apre ai baby-dreamers, gli immigrati entrati illegalmente con i genitori da bambini nel paese

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Camera americana ha approvato un provvedimento che apre la strada alla cittadinanza per i dreamers, gli immigrati entrati negli Stati Uniti da minorenni con genitori entrati illegalmente. La misura è stata approvata con 228 voti a favore e 197 contrari. L'approvazione dell'"American dream and promise act" è un primo passo importante per riformare il nostro sistema dell'immigrazione",ha affermato il presidente Biden, lodando il provvedimento, che ora attende l'approvazione finale del Senato. - (PRIMAPRESS)