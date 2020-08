Usa: l'uragano Isaias si è abbattuto sulla Carolina del Nord a 140 km orari. E' stato di emergenza per Florida e Carolina

(PRIMAPRESS) - USA - L’uragano Isaias sta investendo la Carolina del Nord con venti fino a 140 chilometri orari. E’ stato classificato dal Centro nazionale uragani (Nhc) come fenomeno di categoria 1. Il Centro ha anche lanciato l'allerta per il rischio di piogge forti e potenzialmente distruttive. Il presidente Usa, Trump, ha annunciato di aver dichiarato lo stato di emergenza per Florida e Carolina. - (PRIMAPRESS)