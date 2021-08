Usa: l'uragano Ida arriva oggi sulla Louisiana. Cancellati tutti i voli per New Orleans

(PRIMAPRESS) - USA - L'uragano Ida si rafforza è passa a categoria 4 su una scala di 5, portando con sé venti che hanno raggiunto i 209 chilometri orari. Lo ha riferito il Centro nazionale americano per gli uragani. "Si prevede che Ida sarà un uragano estremamente pericoloso quando atterrerà sulla costa della Louisiana questo pomeriggio", afferma il Centro. Previsti venti dai 210 ai 249 chilometri orari. Intanto, l'aeroporto di New Orleans ha cancellato tutti i voli che erano previsti in partenza e in arrivo. - (PRIMAPRESS)