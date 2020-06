Usa: l'onda lunga delle proteste per le uccisioni degli afroamericani Floyd e Brooks, continunano dinanzi alla Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Prosegue l’onda lunga delle manifestazioni antirazziali negli Usa. I cortei di manifestanti con cartelli e slogan nel ricordo dell’afroamericano George Floyd ucciso dalla polizia, continuano a sfilare per la strade di New York e Los Angeles.

A San Francisco è stato bloccato il Bay Bridge per poi manifestare davanti alla Casa Bianca e ai cartelli di Floy si sono aggiunti quelli del 27enne Rayshard Brooks, raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla schiena. - (PRIMAPRESS)