USA, l’amministrazione Biden tenta di evitare il lockdown ma Omicron corre veloce

(PRIMAPRESS) - USA - La Casa Bianca esclude nuovo lockdown "Il Covid non rappresenta la stessa minaccia costituita nel 2020". Con queste parole la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, invita a non fare allarmismi sull'andamento della pandemia negli Stati Uniti e nega che Biden stia pensando a un nuovo lockdown. Tuttavia, nel riconoscere il boom dei contagi negli Usa e le crescenti difficoltà negli ospedali in seguito al dilagare della variante Omicron, la Psaki annuncia che nell'atteso discorso alla Nazione "il presidente Biden tornerà a sostenere la necessità di vaccinarsi". Intanto saltano tutte i festeggiamenti di Capdanno e a New York crescono le file nei testing point per i tamponi per evitare contagi in famiglia durante le festività di Natale. - (PRIMAPRESS)