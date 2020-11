Usa: Joe Biden agisce già da presidente eletto e nomina Ronald Klain alla Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano eletto, Biden, ha scelto il veterano della politica, Ron Klain, come prossimo capo di gabinetto della Casa Bianca. Klain ha lavorato con Biden negli anni Ottanta al Senato e poi alla Casa Bianca, quando quest'ultimo era vicepresidente. Ma Trump continua la battaglia legale e twitta: "Pennsylvania e Michigan non hanno permesso ai nostri osservatori di osservare.Ciò ha portato a centinaia di migliaia di voti che non dovevano essere contati. Ho vinto facilmente in entrambe gli Stati. Date la notizia!". - (PRIMAPRESS)