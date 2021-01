Usa: Inauguration Day, il Comitato inaugurale raccomanda "Siate testimoni della storia rimanendo a casa"

Gettyimmages

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Lo schieramento di forze di sicurezza per l’Inauguration Day che investirà, Joe Biden come 59° Presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca, è imponente. Quanto accaduto a Capitol Hill non può ripetersi. Il sito istituzionale di Washington DC (washington.org), questa mattina ha pubblicato la raccomandazione del Comitato inaugurale che chiede agli americani di restare a casa e celebrare virtualmente l'inaugurazione di quest'anno. Il sindaco del distretto di Columbia Muriel Bowser ha emesso un'ordinanza che sospende le operazioni del museo e i pasti al coperto fino a venerdì 22 gennaio 2021 alle 5 del mattino. Anche per quelle attività che non vengono interrotte per ordine, il sindaco incoraggia vivamente residenti e visitatori a limitare la loro esposizione ad altre persone in modo da limitare la diffusione di COVID-19. La raccomandazione del comitato è di "Prendere nota delle ultime informazioni sulla sicurezza di viaggio prima di pianificare qualsiasi visita a Washington".

L'invito è ad essere testimone della storia ma da casa mentre gli Stati Uniti d'America danno il benvenuto al nuovo presidente. - (PRIMAPRESS)