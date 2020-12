Usa: in Ohio licenziato il poliziotto che aveva ucciso un afroamericano disarmato riprendendo la scena della sparatoria

(PRIMAPRESS) - OHIO (USA) - Il vento del suprematismo bianco in America potrebbe essersi calmato con la complicità dell'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Un segnale arriva dall'Ohio dove è stato licenziato il poliziotto che una settimana fa ha colpito e ucciso l' afroamericano Andre Maurice Hill a Columbus. E' il secondo nero ucciso in meno di un mese nella stessa città. Le immagini riprese dalla telecamera dell'agente- che hanno suscitato rabbia tra i cittadini- mostravano Hill andare incontro al poliziotto con un cellulare illuminato nel garage di un'abitazione e pochi secondi dopo cadere raggiunto da colpi di arma da fuoco. L'agente era lì per una chiamata non di emergenza. - (PRIMAPRESS)