Usa: in Nevada una sparatoria alla "cieca" nella cittadina di Henderson causa un morto e 4 feriti

(PRIMAPRESS) - NEVADA (USA) - Un morto e 4 feriti sono il bilancio di una sparatoria avvenuta a Henderson, in Nevada. La polizia ha arrestato un uomo e una donna di giovane età, che avrebbero "guidato in giro per la città sparando a caso contro i passanti senza apparente motivo". Al momento non è chiaro il movente della loro azione. La vittima è un giovane di 22 anni. I 4 sopravvissuti hanno tra i 18 e i 53 anni e sono stati ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. - (PRIMAPRESS)