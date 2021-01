Usa: in Louisiana un omicidio di adolescenti viene postato sui social. Arrestate 4 ragazzine di 12 e 14 anni

(PRIMAPRESS) - USA - Un omicidio di adolescenti viene intramente pubblicato sui social. E' accaduto in Louisiana dove una ragazzina di 15 anni è stata uccisa a coltellate in un grande magazzino. Quattro ragazzine, tra i 12 e i 14 anni, sono state arrestate. Non è chiaro il movente, ma secondo la polizia potrebbe essere nato da uno scontro in un cinema "L'intero omicidio è stato pubblicato sui social e ciò che ha lasciato sgomenti gli inquirenti è che non sembra esserci rimorso. E' inquietante", dice lo sceriffo, ricordando che è il "terzo omicidio in 6 mesi che coinvolge giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni". "Vengono da tutti gli ambienti e sono di tutte le razze". - (PRIMAPRESS)