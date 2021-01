Usa: in Indiana una sparatoria familiare ha provocato la morte 5 persone tra cui una donna incinta

(PRIMAPRESS) - USA - Cinque persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste uccise in una sparatoria all'interno di una casa di Indianapolis, nello stato dell'Indiana. Lo ha riferito il capo della polizia della città. La polizia era stata allertata ieri all'alba, per indagare su un giovane trovato con ferite da arma da fuoco nel lato nord-est della città. Durante le indagini, gli agenti hanno ricevuto delle informazioni che li hanno condotti in una casa vicina, dove hanno trovato i cinque adulti morti. - (PRIMAPRESS)