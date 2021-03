Usa: immigrazioni, armi, Afghanistan e obiettivo 200 mln. di vaccinati i temi nella prima conferenza stampa di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Immigrazione e controllo delle armi sono problemi di lungo termine e che inizio ad affrontare,finora mi sono concentrato sulla lotta al Covid". Così il presidente Usa Biden. "Non volterò le spalle ai bimbi migranti. Solo Trump lo farebbe".Sulla pandemia: l'obiettivo è 200 milioni di vaccinati in 100 giorni. Dall'economia arrivano "segnali di speranza", si stima "una crescita oltre il 6%,ma c'è ancora molto da fare",aggiunge. "Difficile" il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan il 1° maggio.Spera di "correre per le presidenziali 2024" - (PRIMAPRESS)