Usa: il governo degli Stati Uniti investirà 900 mld di dollari per evitare lo shutdown con la paralisi dell'amministrazione federale

(PRIMAPRESS) - USA - Il Congresso degli Stati Uniti ha trovato l'accordo sui nuovi stimoli economici per 900 miliardi di dollari. "Gli aiuti sono in arrivo", ha annunciato il leader dei repubblicani al Senato, McConnell. L'accordo è un "primo passo, dobbiamo fare di più",ha detto la speaker della Camera, Pelosi. Intanto, la Camera e il Senato hanno approvato il provvedimento per finanziare il governo per le prossime 24 ore ed evitare lo shutdown, che porterebbe alla paralisi dell'amministrazione federale. - (PRIMAPRESS)