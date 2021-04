Usa: il discorso dei primi 100 giorni di Biden tra economia, tasse, armi e vaccini. E la replica dei Repubblicani

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il discorso dei primi 100 giorni del presidente Usa, Biden, al Congresso è rivolto alle aziende: ”E' arrivato il momento per le aziende americane e per i più ricchi, l'1% dell'America, di pagare la loro giusta quota (...). Il 55% delle aziende più grandi hanno pagato zero tasse federali sul reddito lo scorso anno su oltre 40 mld di utili",ha detto Presentati piani per crescita e sostegno alle famiglie per oltre 4.000 mld, definiti "l'investimento in una generazione". Biden ha poi invocato la riforma della polizia e dell'immigrazione, nonché una stretta sulle armi da fuoco."Man mano che la nostra fornitura di vaccini cresce per soddisfare i nostri bisogni (...) diventeremo un arsenale di vaccini per altri Paesi, proprio come l'America era l'arsenale della democrazia nella seconda guerra mondiale".Così il presidente Usa, Biden, al Congresso, rivendicando il successo della campagna vaccinale: 220 mln di dosi in 100 giorni Poi i rapporti con Cina e Russia. Biden ha usato toni concilianti, chiedendo però a Pechino di rinunciare a "pratiche commerciali sleali", e a Putin "di rispondere delle sue azioni”.Ma dai Repubblicani arriva la risposta al discorso di Biden circa la questione vaccini. E' "grazie all'operazione Warp Speed dell'amministrazione Trump che il Paese è stato inondato da vaccini efficaci e sicuri".Così il senatore Usa,Tim Scott, a cui è stata affidata la risposta ufficiale del Partito repubblicano al discorso di Biden al Congresso. I democratici dividono gli Stati Uniti e usano il razzismo come "arma politica", ha affermato Scott. "Abbiamo bisogno di politiche e progresso che ci avvicinino, ma in tre mesi le azioni del presidente e il suo partito ci stanno allontanando". - (PRIMAPRESS)