Usa: il coronavirus non ferma le proteste antirazziali a Seattle. Gli scontri con la polizia hanno portato a 16 arresti e 3 agenti feriti

(PRIMAPRESS) - SEATTLE (USA) - Scontri durante le proteste antirazziali in corso nella città di Seattle, nel Pacifico nordoccidentale. Il primo bollettino delle forze dell’ordine parla di 16 arresti e tre agenti feriti nelle proteste contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia. La protesta, nonostante il peggioramento dei dati per il coronavirus, fanno seguito alle iniziative di piazza dopo la morte di George Floyd. Ma le proteste sono anche per quello che sta succedendo a Portland, dove il presidente Trump ha inviato gli agenti federali. - (PRIMAPRESS)