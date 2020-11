Usa, i legislatori repubblicani del Michigan confermano la vittoria di Biden: "Seguiremo la legge"

(PRIMAPRESS) - USA - Arriva dal Michigan il colpo definitivo per mettere fine alle denunce di brogli da parte di Trump per le lezioni presidenziali. I legislatori repubblicani del Michigan (cioè dello stesso partito di Trump) hanno diramato una nota in cui dichiarano che onoreranno i risultati delle elezioni dello Stato, che hanno visto vittorioso il presidente eletto, Biden. "Non siamo stati messi a conoscenza di nessuna informazione in grado di cambiare il risultato elettorale", hanno scritto. "Seguiremo la legge (...): il processo di certificazione deve essere libero da qualsiasi minaccia". - (PRIMAPRESS)