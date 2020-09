Usa: giudice federale blocca temporaneamente il provvedimento Trump su la circolazione dell'app cinese TikTok

(PRIMAPRESS) - USA - Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il bando del presidente Usa, Trump, su TikTok. La decisione giunge a poche ore dall'entrata in vigore del divieto di scaricare la popolare app di proprietà della cinese ByteDance negli States. Il bando vietava di scaricare l'app per smartphone dagli store americani. Un divieto più ampio rimane previsto per novembre, una settimana circa dopo le presidenziali. - (PRIMAPRESS)