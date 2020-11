Usa: Facebook rimuove dalla piattaforma un gruppo di supporter di Trump organizzato per delegittimare i voti di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Fb ha annunciato di aver rimosso dalla propria piattaforma un gruppo in rapida crescita dove fan di Trump avevano pubblicato post dalla retorica violenta su democratici che"stanno rubando il voto" Il gruppo,"Stop the steal", sollecitava a "scendere in campo per proteggere l' integrità del voto" e cresceva al ritmo di 1.000 nuovi membri ogni 10 secondi (365mila in un giorno)."Era organizzato intorno alla delegittimazione del processo elettorale e abbiamo visto preoccupanti inviti alla violenza da parte di alcuni suoi membri”, ha spiegato il popolare social. - (PRIMAPRESS)