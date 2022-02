USA: espulsi12 diplomatici russi dalla missione di Mosca alle Nazioni Unite

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Usa hanno ordinato l'espulsione di 12 diplomatici della missione di Mosca alle Nazioni Unite. Lo ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Nebenzya.Devono precisando che dovranno lasciare il Paese entro il 7 marzo. L'espulsione è legata "ad attività non corrispondenti" al loro status, ha spiegato l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mills, dopo che la notizia era stata data dal collega russo. Mills non ha fornito ulteriori dettagli sulla decisione, in particolare se questa fosse legata all'invasione russa dell'Ucraina. - (PRIMAPRESS)