USA: è nuovo processo per violenza sessuale all’ex attore comico Bill Cosby (84)

(PRIMAPRESS) - USA - E' iniziata in California una causa civile contro Bill Cosby,l'84enne attore comico conosciuto per le numerose serie televisive come il "Papà d'America". L'ex uomo di spettacolo è accusato di aver aggredito sessualmente un'adolescente quasi 50 anni fa. Judy Huth afferma che l'uomo l'avrebbe aggredita nella Playboy Mansion a metà degli anni '70, quando aveva circa 15 anni. Huth afferma di aver subito "danni psicologici e angoscia mentale" in seguito alla presunta aggressione. Il caso è l'ultimo di una serie di azioni legali contro l'84enne Cosby. Lo scorso anno una sentenza annullata lo aveva rimesso in libertà. - (PRIMAPRESS)