Usa: due studenti si infettano per vendere il loro sangue con anticorpi Covid-19. Sospesi dal college ma non è illegale

USA - Plasma con anticorpi Covid in cambio di denaro. E' il piano messo in atto da alcuni studenti del Brigham Young University, nell'Idaho (Usa),un college di proprietà dei Mormoni. Sospesi i giovani coinvolti,che si sarebbero infettati deliberatamente per vendere il loro sangue presumibilmente con anticorpi Covid-19. Avviata una indagine. Tra le terapie contro il virus,i medici raccolgono sangue da donatori infettati e lo danno a pazienti in fin di vita. Il procedimento, approvato dalla Food&Drug Administration, è usato in molte zone degli Usa.