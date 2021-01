Usa: due avvocati del team legale di Trump rinunciano alla sua difesa per divergenze di strategia

(PRIMAPRESS) - USA - Due legali di Donald Trump fanno un passo indietro e rinunciano al mandato professionale conferito loro dell'ex presidente Usa. La mossa arriva a una settimana dell' avvio del processo per impeachment.Lo riportano i media americani, secondo i quali si tratta di Butch Bowers e Deborah Barbier, entrambi avvocati della Carolina del Sud.Secondo alcune fonti avrebbero lasciato la squadra di difesa per una "decisione reciproca" che rifletteva una differenza di opinioni sulla strategia legale. Intanto l'8 febbraio si dovrebbe aprire il processo per impeachment all'ex presidente USA, il primo ad averne totalizzati due durante il suo mandato. - (PRIMAPRESS)