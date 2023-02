USA: dopo il palllone-spia cinese, il Pentagono abbatte un oggetto non identificato in sorvolo sull’Alaska

(PRIMAPRESS) - USA - Nuova "incursione" aerea sui cieli Usa. A distanza di una settimana, dopo quella del pallone-spia cinese un nuovo oggetto non identificato, grande come un'auto e senza persone a bordo, è stato abbattuto dal Pentagono ad alta altitudine al largo delle coste dell'Alaska. Lo ha ordinato il presidente Biden perchè, volando a 40 mila piedi (12 mila metri) di altitudine, "poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile",ha spiegato il portavoce del Consiglio per la sicurezza Kirby. "L'operazione è riuscita". - (PRIMAPRESS)