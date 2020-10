Usa: domani il ritorno di Trump in Florida per un comizio. Oggi nuovo test per il Covid

(PRIMAPRESS) - USA - La buona risposta alle cure contro il coronavirus, ha spinto Sean Conley, il medico personale di Donald Trump, ad autorizzare suo malgrado il presidente a tornare già in campo da domani 10 ottobre. “Sto molto bene. Sabato sera farò un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania”. E’ lui stesso a dare l’annuncio nel corso di un’intervista a Fox News. Trump ha anche annunciato che farà il test nelle prossime ore per vedere se è guarito dal virus. - (PRIMAPRESS)