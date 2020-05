Usa: dal 26 maggio interrotti i collegamenti con il Brasile per il coronavirus. La Casa Bianca ha anticipato il provvedimento

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La Casa Bianca ha deciso di anticipare la sospensione dei viaggi da e per il Brasile: invece di essere in vigore dal 28 maggio,lo sarà da domani. E' quanto riferisce la Cnn. Il divieto riguarda l'ingresso negli Stati Uniti delle persone che sono state in Brasile nei 14 giorni precedenti il loro arrivo nel territorio Usa, con l'obiettivo di limitare la diffusione del Covid-19 dal secondo paese più colpito al mondo secondo i dati sui contagi raccolti dalla Johns Hopkins University. - (PRIMAPRESS)