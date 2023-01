Usa: commemorato l’agente morto nell’assalto a Capitol Hill, Biden: “Periodo più buio”

(PRIMAPRESS) - USA - A due anni dall'assalto a Capitol Hill, il presidente degli Usa, Biden, ha commemorato "uno dei periodi più bui della storia della nostra nazione", ha detto. "La democrazia ha vinto", si è rallegrato il capo della Casa Bianca che ha evidenziato il rischio dell'estremismo e attribuito onorificenze agli agenti rimasti feriti mentre difendevano il Campidoglio e all'agente della Capitol Police morto il giorno dopo l'assalto. I premiati, ha detto, "incarnano il meglio.La storia vi ricorderà. In America non c'è posto per la violenza politica" - (PRIMAPRESS)