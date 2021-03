Usa, caso Epstein: Maxwell, la complice del miliardario morto suicida resta in carcere per pericolo di fuga

(PRIMAPRESS) - USA - Ghislaine Maxwell,la complice di Jeffrey Epstein, resta in carcere. La giustizia americana ha respinto per la terza volta la richiesta di rilascio su cauzione, negandola perché Maxwell è considerata a "rischio di fuga".Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Maxwell al giudice aveva offerto la rinuncia alla sua cittadinanza britannica e francese, oltre vedere i suoi asset messi in un conto controllato da un giudice. Ma la sua offerta non è bastata: "Le nuove motivazioni e le proposte non cambiano la conclusione che è a rischio di fuga" - (PRIMAPRESS)