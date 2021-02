USA, Blinken su attacco missilistico Erbil nel Kurdistan iracheno: “Puniremo gli autori”

(PRIMAPRESS) - USA - Il segretario di Stato Usa, Blinken ha chiesto un'indagine sull'attacco missilistico contro una base aerea nella regione del Kurdistan iracheno assicurando di "chiederne conto ai reponsabili". "Siamo indignati per l'attacco di oggi (ieri, ndr) nella regione del Kurdistan iracheno",ha detto,aggiungendo di aver "contattato il primo ministro del governo regionale del Kurdistan, Masrour Barzani, per discutere dell'evento e per impegnarmi a sostenere tutti gli sforzi nelle indagini al fine di individuare e arrestare i responsabili". - (PRIMAPRESS)