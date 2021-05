Usa: Blinken chiede conto delle bombe israeliane sgangiate sul palazzo dei media ad Hamas

(PRIMAPRESS) - USA - Un raid aereo israeliano sul palazzo dei media ad Hamas, potrebbe costare il sostegno degli Stati Uniti al paese della bandiera a cinque punte. Gli Usa hanno chiesto a Israele di fornire dettagli sulla giustificazione fornita per il raid con cui sabato scorso è stata distrutta a Gaza la Torre al-Jala che ospitava le redazioni dei principali media internazionali fra cui l'Associated Press. Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto di non avere visto nessun elemento che possa provare l'attività di Hamas in quell'edificio e che possa dunque legittimare l'attacco. "Israele mentre si difende ha la responsabilità di proteggere civili e giornalisti".b - (PRIMAPRESS)