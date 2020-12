Usa: Biden promette 100 milioni di vaccini nei suoi primi 100 giorni di presidenza

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo le dichiarazioni del virologo Fauci, che aveva lanciato l’allarme di una espansione del numero di positivi in America, il presidente eletto, Joe Biden è intervenuto con una promessa per i suoi primi “100 giorni” di mandato. “I piani dell'amministrazione Trump sul vaccino contro il Covid sono indietro, avevano detto che entro la fine dell' anno sarebbero state vaccinate 20 milioni di persone. A oggi,quando mancano pochi giorni alla fine dell'anno solo alcuni milioni sono stati vaccinati". Lo afferma il presidente-eletto Joe Biden, che pone come obiettivo 100 milioni di vaccini nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)