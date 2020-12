Usa: Biden farà partire dal 20 gennaio una campagna per indossare la mascherina per 100 giorni

(PRIMAPRESS) - USA - Il nuovo corso della politica americana contro il Covid, avviato da Joe Biden, si misura con obiettivi chiari e ben comunicati. Il presidente eletto Biden farà partire la campagna “Wear the mask for 100 days”, la raccomandazione di indossare la mascherina per 100 giorni per contenere e fermare il dilagare del virus. Operazione semplice ma efficace perché si dà un impegno a tempo che tutti possono gestire per poterne vedere i risultati. L’iniziativa partirà il 20 gennaio, giorno di insediamento alla Casa Bianca. "Non per sempre, solo cento giorni, e sono convinto che vedremo una significativa riduzione di contagi" sottolinea Biden aggiungendo che si vaccinerà in pubblico appena il direttore dell'Istituto per le malattie infettive Anthony Fauci dirà che il vaccino è sicuro. Ha anche lodato la simile iniziativa già annunciata dagli ex presidenti Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton. - (PRIMAPRESS)