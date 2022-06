Usa: Biden e First Lady evacuati per l’allarme di un aereo privato che sorvolava la casa di Rehoboth Beach

(PRIMAPRESS) - USA - Momento di allerta a Rehoboth Beach, in Delaware, dove il presidente Usa Joe Biden e la first lady sono stati evacuati dalla loro residenza dopo che un piccolo aereo privato è entriato per errore nello spazio aereo ristretto sopra l'abitazione. Lo rende noto il Secret Service.Il velivolo è stato scortato fuori dallo spazio aereo sorvegliato. La coppia presidenziale è tornata nella residenza "Nessuna minaccia per il presidente o la sua famiglia", recita la nota della casa Bianca- E' accaduto per errore". - (PRIMAPRESS)