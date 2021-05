Usa: Biden chiede agli 007 di indagare sulle possibile origine della pandemia in Cina. E' sicurezza nazionale

(PRIMAPRESS) - USA - Stabilire se la pandemia ha avuto origine da un laboratorio di Wuhan è una questione di sicurezza nazionale. Cio che è accaduto si può ripetere in altre forme ed i danni economici e sociali sono enormi. E' per questo che il presidente Usa, Biden, ha dato mandato ai funzionari dell'Intelligence di "raddoppiare" gli sforzi per scoprire le origini della pandemia da Covid-19, inclusa la possibilità che la ricerca possa portare a un laboratorio cinese. L'Intelligence preparerà domande specifiche per Pechino e riferirà entro 90 giorni. Biden invita la Cina a cooperare. Risponde l'ambasciata cinese negli Usa: politicizzare l'origine del Covid ostacola le indagini. La Cina supporta una "indagine su alcune basi segrete e laboratori biologici in tutto il mondo" - (PRIMAPRESS)