USA: bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici per il lutto della strage del Capodanno Cinese a Monterey Park

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - È stato trovato morto dentro il furgone bianco a Torrance l'autore della strage alla festa del Capodanno cinese a Monterey Park, California, dove la scorsa notte dieci persone sono state uccise e altre dieci ferite. Lo hanno detto funzionari di polizia della contea di Los Angeles che seguono le indagini. L'uomo, Hun Can Tran, 72 anni, si sarebbe sparato prima dell'arrivo degli agenti della squadra speciale Swat. Dentro il furgone è stata trovata una pistola e molte munizioni. "È un attacco insensato Jill e io stiamo pensando alle persone uccise e ferite nella micidiale sparatoria di massa di sabato sera a Monterey Park". Lo ha detto il presidente Biden in una nota dopo la strage in un locale durante le celebrazioni per il capodanno cinese in California "Se c'è ancora molto che non sappiamo sul movente di questo attacco insensatosappiamo che molte famiglie sono in lutto o pregano che la persona amata guarisca dalle ferite".Tutte le bandiere negli edifici pubblici saranno a mezz'asta per onorare le vittime. - (PRIMAPRESS)