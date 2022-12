USA, ballottaggio Georgia: vince il senatore dem uscente, Raphael Warnock. La telefonata di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Sono i democratici a vincere al ballottaggio in Georgia, dove il senatore uscente, Raphael Warnock, ha battuto il candidato repubblicano, Herschel Walker, con il 50,7% dei voti. Così il Partito democratico consolida la maggioranza al Senato, il che significa che i dem non dovranno fare accordi e condividere il potere con i repubblicani. "Ho appena chiamato il senatore Warnock per congratularmi con lui(...). Stasera gli elettori della Georgia si sono battuti per la nostra democrazia", scrive su Twitter il presidente Usa, Biden. - (PRIMAPRESS)