USA: arrestata l’autrice della sparatoria all’aeroporto di Atlanta che ha fatto due vittime

(PRIMAPRESS) - ATLANTA (USA) - È stata arrestata l'autrice della sparatoria ad Atlanta. Secondo quanto riferito dalla polizia locale: "La sospettata è stata localizzata all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e presa in custodia senza incidenti". Le vittime della sparatoria erano Wesley Freeman, un 41enne di Atlanta, e Michael Shinners, 60 anni, che viveva nel sobborgo di Alpharetta, secondo l'ufficio del medico legale della contea di Fulton. Freeman, che è morto in un vicino ospedale, è stato colpito sei volte e Shinners è stato colpito tre volte, ha detto l'agenzia. Il capo della polizia ad interim Darin Schierbaum ha detto che le sparatorie non sembravano essere atti casuali.

"Crediamo che le persone siano state probabilmente prese di mira", ha detto ai giornalisti. Ha aggiunto che gli agenti che stavano cercando il sospetto avevano ottenuto informazioni che il sospetto era andato all'aeroporto avendo programmato di aprire il fuoco. Ora gli investigatori dovranno stabilire le motivazioni di questo assurdo gesto. - (PRIMAPRESS)