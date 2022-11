USA: allerta rossa per arrivo tornado dal Mississipi all’Alabama. 40 milioni di persone interessate

(PRIMAPRESS) - USA - Sono circa 40 milioni le persone in allerta tornado negli Stati Uniti meridionali e centrali. Secondo il National Wheater Service c'è una situazione di allerta rossa in alcune aree "particolarmente pericolosa". Le regioni dove il rischio di tornado è più forte sono in Mississippi, Louisiana e Alabama. Più a Nord, è allerta in alcune aree dell'Indiana,del Tennessee e dell'Ohio. - (PRIMAPRESS)