USA: aerei a terra per un blackout dei sistemi informatici. La Casa Bianca smentisce l’attacco hacker

USA - Un blackout senza precedenti ha costretto a terra oltre 1.200 voli a seguito di un grave problema tecnico sul computer della Federal Aviation Administration (FAA), come da avviso emesso dal Centro di comando del sistema di controllo del traffico aereo degli Stati Uniti (ATSCC). "I tecnici stanno attualmente lavorando per ripristinare il sistema e al momento non esiste una stima per il ripristino del sistema", ha affermato l'advisory ATSCC. Non ha dato una tempistica su quando sarebbe tornato. Alle 8:00 (ora locale), più di 2.500 voli sono stati ritardati in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware, superando il numero di tutti i voli in ritardo del giorno precedente, secondo un rapporto di WION. Più di 150 sono stati cancellati. Si ritiene che i numeri siano destinati a crescere. La maggior parte dei ritardi si concentra intorno alla costa orientale, ha aggiunto. Mentre la Casa Bianca ha negato che si trattasse di un attacco informatico, il presidente Joe Biden avrebbe ordinato al Dipartimento dei trasporti di indagare sulla causa dell'interruzione.