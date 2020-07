Usa: ad Atlanta uccisa in una sparatoria una bambina di 8 anni. Era in auto con la mamma

(PRIMAPRESS) - ATLANTA (USA) - Una bambina di 8 anni è rimasta uccisa in una sparatoria avvenuta in un parcheggio di Atlanta, in Usa, dove uomini armati hanno sparato nell'auto in cui si trovavano la piccola e sua madre. Il fatto è avvenuto vicino al fast food dove a metà giugno venne ucciso l'afroamericano Rayshard Brooks durante una operazione di polizia.Da allora,la zona è rimasta occupata da manifestanti antirazzisti."Avete ucciso una bambina"ha detto il sindaco della città, Keisha Lance Bottoms, rivolgendosi forse ai manifestanti. - (PRIMAPRESS)