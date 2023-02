Usa: 28 Stati nella morsa del gelo. Imprese chiuse in Nord e Sud Dakota. Venti gelidi a 80 km/h

(PRIMAPRESS) - USA - Era stata annunciata nei giorni scorsi dal Centro Nazionale Metereologico ed arrivato puntuale il gelo in 28 Stati amaricani. Le befere neve e gelo hanno imposto la chiusura di scuole e di molte imprese in North e South Dakota, Minnesota, dove è stata mobilitata la Guardia nazionale per soccorrere gli automobilisti, e Wisconsin. 75 mln di persone, dal Nebraska al New Hampshire, sono in stato d'allerta per i venti che potrebbero raggiungere gli 80 chilometri orari portando aria gelida anche a 40 sotto zero. Negli Stati del Nord si prevedono 60 cm di neve. Cancellati 5.000 voli. Nell'Est e Sud è invece in arrivo un caldo record. - (PRIMAPRESS)