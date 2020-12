Usa: 248 mila nuovi casi positivi nelle 24 ore. Il picco mette a rischio il programma di vaccini iniziato lunedì scorso

(PRIMAPRESS) - USA - Nuovo record di contagi da coronavirus negli Usa: oltre 248 mila casi in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono stati 2.706. E' da 13 giorni che gli Stati Uniti registrano oltre 200 mila casi giornalieri. Anche il numero dei ricoveri è al massimo dall'inizio della pandemia, con 113 mila pazienti in ospedale.La campapagna di vaccinazione lanciata lunedì non consentirà di arginare l'attuale impennata, avvertono le autorità sanitarie.Ci vorranno diversi mesi per immunizzare parte ampia di popolazione. - (PRIMAPRESS)