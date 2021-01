Ursula von der Leyen (UE): "L'obiettivo è vaccinare almeno il 70% della popolazione adulta entro l'estate"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’obiettivo di vaccinare almeno "il 70% della popolazione adulta" dell'Ue entro la fine dell'estate "è raggiungibile", anche se con "uno sforzo enorme". Tra i capi di Stato e di governo c'è stato "molto sostegno. Sappiamo che per raggiungere l'obiettivo dobbiamo rimanere uniti".Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo la videoconferenza dei capi di Stato e di governo Ue sulla strategia di contenimento del Covi-19. "Siamo sempre più preoccupati per le varianti del coronavirus (...) servono più test e più sequenziamento”. - (PRIMAPRESS)