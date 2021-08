Uragano Ida: un morto e Louisiana senza corrente elettrica. Ora si sposta nel Mississipi ma perde di forza

(PRIMAPRESS) - USA - L'uragano Ida perde di forza non è più considerato un "uragano maggiore" ed è stato declassato a categoria 2. Ma le piogge torrenziali e i venti che soffiano a 177 chilometri orari continuano a causare danni e inondazioni in larghe aree della Louisiana.Una persona è morta per la caduta di un albero. Quasi un milione di persone sono senza energia elettrica: 941.121 le utenze elettriche interessate in Louisiana e 27.400 in Mississipi. E le cattive condizioni meteo impediscono i soccorsi. Difficile la situazione a New Orleans. - (PRIMAPRESS)