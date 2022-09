Uragano Ian: dopo Cuba la Florida al buio e tetti spazzati via. Emergenza in tre stati

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - L'uragano Ian dopo aver devastato Cuba si è abbattuto sulla Florida lasciando oltre 2 milioni di persone al buio. Ora è stato declassato a catergoria 2, con venti a 168 km/h sta continuando ad attraversare lo Stato Usa in direzione Nord-Nordest. Charlotte, Sarasota, Lee, Hardee e DeSoto le aree in emergenza completa. Intanto, i governatori di Georgia, Virginia e Carolina del Sud hanno proclamato lo stato d'emergenza. In precedenza Ian aveva lasciato devastazioni a Cuba per il suo passaggio. - (PRIMAPRESS)